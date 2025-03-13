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02:01, 13 марта 2025Из жизни

Школьница подружилась с учительницей и завела роман с ее мужем

В США школьница переехала к учительнице и завела роман с ее мужем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @wereallinsane / YouTube

Жительница США по имени Брук рассказала о романе, который она завела с мужем своей школьной учительницы. Ее интервью вышло на YouTube-канале We’re All Insane.

По словам Брук, она росла в неблагополучной семье, из-за чего плохо вела себя в школе. В 16 лет она подружилась с 28-летней учительницей-психологом по имени Тэмми. Периодически Тэмми просила школьницу следить за ее детьми, а взамен помогала прогуливать уроки и делать домашние задания.

Когда Брук окончила школу, учительница предложила ей переехать к ней и ее 30-летнему мужу Скотту. Девушка согласилась. Супруги разрешали ей пить алкоголь и часто просили фотографировать их обнаженными.

Однажды Тэмми даже заставила девушку скинуть фотографию ее груди Скотту. Вскоре после этого у девушки и Скотта завязался тайный роман.

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Как утверждает Брук, она не занималась со Скоттом сексом, но могла обниматься и целоваться с ним в постели. Мужчина говорил, что ему нравится схожесть Брук с Тэмми.

Спустя шесть недель Тэмми раскрыла их связь. Брук вспоминает, что учительница выгнала ее, но позднее попыталась построить с ней открытые романтические отношения. После этого девушка перестала общаться с Тэмми и Скоттом.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обвинил бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях спустя 30 лет после произошедшего. Мужчина уверен, что отношения с ней испортили его жизнь.

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