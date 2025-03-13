В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, отправившего бомбы под видом парфюмов

Украинские спецслужбы завербовали россиянина, который должен был совершить серию терактов против российских военнослужащих в нескольких регионах страны. ФСБ удалось предотвратить покушения, злоумышленник задержан, ведомство показало видео, где он рассказывает о случившемся.

Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. Целью терактов были принимающие участие в специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие, а также госслужащие, которые помогают подразделениям в зоне СВО. В Первоуральске Свердловской области задержали россиянина 2003 года рождения. Он отправил посылки военным и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Кадр: ФСБ РФ

ФСБ показала видео с завербованным Украиной россиянином

На записи можно увидеть вскрытые подарочные наборы с порванными проводами внутри. Также снято задержание фигуранта. Он идет по улице, а сзади на него набрасываются силовики и кладут его на асфальт. В служебном автомобиле задержанный рассказал, что в интернете познакомился с неким Антоном, проживающим на Украине.

Новый знакомый дал задание распознать автомобили и места проживания сотрудников екатеринбургского военного завода, обещав вознаграждение. Потом россиянин отправился в Энгельс, чтобы также установить адреса проживания двух военных. Затем Антон попросил его принять пять тайников в Челябинске с духами, в которых оказалось взрывчатое вещество. Там сотрудники ФСБ обнаружили один из тайников и обезвредили бомбы.

«Он [куратор] обещал 6 тысяч долларов, которые так и не выплатил», — рассказал задержанный силовикам.

Украина уже пыталась подорвать высокопоставленных российских военных

В конце декабря 2024 года ФСБ сорвала операцию украинских спецслужб. Ведомство заявило о задержании четырех граждан России, а также показало их признательные показания на видео. Как выяснилось, одна из попыток покушения должна была состояться под видом передачи папки с документами (якобы некий подарок), в которой находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).

Другого военного хотели подорвать при помощи подложенной под автомобиль и замаскированной под пауэрбанк бомбы. Водителем этого военного являлся его близкий родственник. Подрыв планировалось совершить дистанционно с территории Украины. Завербованный житель Москвы вел разведку у домов и мест работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны и членов их семей.

ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона

Об этом стало известно в феврале. За подготовку теракта задержали украинца и россиянина, завербованных разведкой Украины. Те признались, что их завербовали в середине 2024 года, в декабре того же года им через тайник передали СВУ. После осуществления теракта они должны были выехать из России по поддельным паспортам.

Осуществить теракт в отношении митрополита планировали в столичном храме. Один из мужчин рассказал, что взрывное устройство они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре. Для подготовки теракта был завербован помощник митрополита.