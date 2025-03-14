Google заинтересовалась отслеживанием глаз

Bloomberg: Google запланировала выпустить умные очки с отслеживанием глаз

Корпорация Google заинтересовалась в приобретении стартапа AdHawk Microsystems и создании новых умных очков. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что американский IT-гигант запланировал приобретение канадского стартапа AdHawk Microsystems. Google может заплатить 115 миллионов долларов. Осведомленные в вопросе люди сообщили, что корпорация может совершить покупку уже на этой неделе.

По словам источников, Google, которая 10 лет назад выпустила свои первые очки Google Glass, все еще надеется закрепиться на рынке подобных устройств и представить новый гаджет. AdHawk Microsystems интересует ее тем, что имеет технологию отслеживания глаз, которая является важным компонентом гарнитур дополненной и смешанной реальности.

Главный аналитик Moor Insights & Strategy Аншель Саг рассказал, что Google — один из немногочисленных игроков на рынке, который не имеет подобной технологии. При этом необходимая опция обеспечивает точную фокусировку, снижает нагрузку на зрение и может использоваться в качестве метода биометрической аутентификации.

Стартап AdHawk Microsystems был основан в 2017 году. Фирма получала инвестиции от Intel, HP, Samsung и Sony.

В 2022 году Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. В корпорации отметили, что представленный продукт позволяет общаться людям из разных частей света, устраняя языковой барьер.