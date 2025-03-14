Олимпийский чемпион рассказал о романе с Диной Авериной

Соловьев рассказал, что роман с Авериной завязался на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев на канале ДоброFon в YouTube рассказал о романе с многократной чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной.

По словам спортсмена, отношения завязались во время проекта «Ледниковый период». «Всегда считал, что фигурного катания должно быть в меру, но здесь я этой меры не видел. Мне хотелось еще и еще, чтобы это никогда не заканчивалось. Появляется какая-то энергия совместная, которую нельзя объяснить», — рассказал Соловьев.

15 февраля Соловьев сделал предложение руки и сердца Авериной. Бывшая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что сразу поняла, что спортсмены будут парой.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. 35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они победили на Играх-2014 и взяли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.