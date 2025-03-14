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13:23, 14 марта 2025Ценности

Рианна вышла в свет в джинсах за 104 тысячи рублей

Певица Рианна пришла на ужин в расклешенных джинсах Celine за 104 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: ShotbyNYP / Backgrid / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна вышла в свет в дорогостоящих джинсах. Соответствующую информацию публикует Page Six.

37-летняя исполнительница пришла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе в трендовых расклешенных штанах Celine за 1200 долларов (104 тысячи рублей).

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Помимо этого, звезда надела коричневую куртку-бомбер и остроносые туфли. Вместо шарфа она повязала на шею накидку из светло-серого меха.

В феврале Рианна описала свои модные образы фразой «это весело». Певица рассказала, что тратит очень много энергии на подготовку к выходу из дома. По ее словам, ей нравится продумывать каждое свое появление на публике.

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