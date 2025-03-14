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14:21, 14 марта 2025Россия

В подвале в Судже нашли брошенного сослуживцами окровавленного бойца ВСУ и сняли на видео

Опубликовано видео с брошенным в подвале в Судже раненным бойцом ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого нашли в одном из подвалов Суджи во время зачистки города. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с Воздушно-десантными войсками России.

На кадрах видно лежащего на носилках украинского солдата с окровавленным лицом. «Братан, оно стоило того, идти воевать?» — спрашивают российские военные, однако ответ бойца ВСУ разобрать невозможно.

Как утверждают авторы поста, сослуживцы бросили украинца в подвале одного без провизии и воды.

Ранее в сети появились кадры, снятые бойцом ВСУ, предположительно, в ходе эвакуации из Курской области. На записи, сделанной в ночное время, видно, как украинские военные под звуки взрывов рассаживаются в транспорт, активно подгоняя друг друга.

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О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.

ЖЗЛ
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