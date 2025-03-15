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17:47, 15 марта 2025Спорт

Журова ответила расстроившемуся из-за победы российской теннисистки премьеру Польши

Журова назвала реакцию премьера Польши Туска на победу Андреевой национализмом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила премьер-министру Польши Дональду Туску, который расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Швентек на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). Ее слова приводит ТАСС.

Журова назвала реакцию политика национализмом. «Такими заявлениями они дают понять, что хотят выгнать всех наших спортсменов до скончания веков, чтобы самим все выигрывать?» — задалась вопросом она.

Ранее Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой, а также результат другого полуфинала турнира, в котором белоруска Арина Соболенко победила американку Мэдисон Киз. «Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал политик.

Андреева встретится с Соболенко 16 марта. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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