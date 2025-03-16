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03:59, 16 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили ответ Путина на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ

Боуз: Путин ответом Трампу о Курской области поставил Украину перед выбором
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на призыв его американского коллеги Дональда Трампа пощадить украинских солдат в Курской области. На эту тему он высказался на своей странице в соцсети X.

Боуз отметил, что российский лидер поставил Киев перед «очень четким выбором». «Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — указал он.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social обратился к Путину с просьбой пощадить украинских военнослужащих, которые были окружены в Курской области. По его словам, в окружении находятся тысячи бойцов.

Позднее глава России сообщил, что ознакомился с призывом американского президента, отметив, что с пониманием относится к его словам и считает их проявлением гуманности.

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