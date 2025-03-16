Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:41, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему для доступа к мобильному банку

МВД: Мошенники изобрели новую схему для получения доступа к мобильному банку
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Мошенники придумали новую схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой МВД России.

Аферисты звонят россиянам и представляются инженером компании оператора сотовой связи. После этого они сообщают о необходимости проверки телефонной линии и просят нажать комбинацию цифр и символов.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — предупредили в ведомстве, добавив, что мошенники могут также получить доступ к мобильному банку жертвы.

В случае поступления подобных звонков рекомендуется сразу прерывать их и незамедлительно заканчивать разговор, заключили в МВД.

Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

    ВСУ оставили тела бойцов в курском приграничье

    В США задались вопросом из-за позиции Украины

    Трамп наблюдал за авиаударами США по Йемену

    Мошенники придумали новую схему для доступа к мобильному банку

    На картах Google увидели загадочную дверь в Антарктиде

    В США назвали истинную цель переговоров с Украиной

    В зоне СВО ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

    Военный эксперт назвал настоящую причину эвакуации жителей Сумской области

    На Западе оценили ответ Путина на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше