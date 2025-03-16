Мошенники придумали новую схему для доступа к мобильному банку

МВД: Мошенники изобрели новую схему для получения доступа к мобильному банку

Мошенники придумали новую схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой МВД России.

Аферисты звонят россиянам и представляются инженером компании оператора сотовой связи. После этого они сообщают о необходимости проверки телефонной линии и просят нажать комбинацию цифр и символов.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — предупредили в ведомстве, добавив, что мошенники могут также получить доступ к мобильному банку жертвы.

В случае поступления подобных звонков рекомендуется сразу прерывать их и незамедлительно заканчивать разговор, заключили в МВД.

Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.