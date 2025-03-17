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06:56, 17 марта 2025Наука и техника

Геолог рассказал об образовании нового моря на Африканском континенте

Геолог Завацки заявил, что разлом Африки грозит массовым вымиранием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Harshil Gudka / Unsplash

На Африканском континенте образуется новое море. Об этом сообщил Life.ru геолог Станислав Завацки.

По его мнению, к этому ведет процесс, который начался еще до появления человечества на Земле, — Восточно-Африканский разлом. Как уточнил Завацки, данный разлом постоянно увеличивается.

«Там идет трещина, которую частично засыпают, а остальное оставляют природе, образуется овраг. Этот овраг расширяется не так быстро, чтобы можно было сказать, что скоро будет океан», — объяснил ученый. Однако через 5–10 миллионов лет образуется «если не океан, то такой пролив, как Ла-Манш, и там будет море».

Речь идет о постепенном отделении внушительной части Африканской тектонической плиты. По словам исследователя, заполнение разлома водой — это спасение для земной жизни. Дело в том, что «сухое» растрескивание коры может привести к настоящей глобальной катастрофе из-за вулканических процессов. Речь идет о массовом вымирании живых организмов.

Ранее профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось. Трещина длиной около 56,5 километра в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году. Однако с тех пор она расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год.

Он также сказал, что раскол континента может привести к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический. По мнению Макдональда, новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии.

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