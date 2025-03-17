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10:02, 17 марта 2025Спорт

Косторная выступила с критикой Загитовой

Косторная раскритиковала Загитову за то, что та назвала Гущину ленивой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная выступила с критикой олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменке не понравилось поведение Загитовой на Кубке Первого канала. Бывшая фигуристка, комментируя прокат члена своей команды Ксении Гущиной, назвала ее ленивой.

«Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — заявила Косторная.

Ранее Загитова рассказала об отношении к критике на Кубке Первого канала. Она призналась, что, вероятно, в последний раз принимала участие в турнире.

Команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала, который проходил в Челябинске. Победу одержала команда еще одной олимпийской чемпионки, Анны Щербаковой.

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