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18:39, 17 марта 2025Экономика

Назван единственный в России город-миллионник с подешевевшим жильем

Краснодар стал единственным мегаполисом с подешевевшим за год жильем
Мария Черкасова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодар оказался единственным городом-миллионником, где за год уменьшилась средняя цена квадратного метра новостроек в экспозиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов аналитической платформы bnMAP.pro.

Цены снизились на 0,4 процента, до 161,7 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики объяснили изменения в цене ситуацией с льготной ипотекой. Около 77 процентов предложения новостроек в Краснодаре — лоты классов эконом и комфорт, спрос на которые наиболее тесно привязан к льготной ипотеке. При отсутствии дефицита при большом объеме предложения застройщикам в некоторых случаях приходится работать с ценой, чтобы поддержать оборот в своих проектах, объяснили эксперты.

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В остальных 15 мегаполисах новостройки за год подорожали, сильнее всего — в Казани (на 23,4 процента, до 281,3 тысячи рублей за квадратный метр). На втором месте оказался Челябинск (рост на 19,3 процента, до 150,3 тысячи рублей). Тройку лидеров замыкает Москва (19,1 процента, до 563,5 тысячи рублей). На четвертом месте — Пермь (плюс 14,4 процента, до 166 тысяч рублей), на пятом — Санкт-Петербург (плюс 13,6 процента, до 314,3 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что московские девелоперы практически отказались от строительства квартир стандарт-класса. К марту 2025 года общая площадь квартир стандарт-класса в пределах старой Москвы составила 1,2 тысячи квадратных метров (по данным компании «НДВ супермаркет недвижимости»). Таким образом, за последний год показатель упал на 80 процентов, а в сравнении с другими классами жилья — приблизился к нулю.

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