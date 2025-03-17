Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

Nikkei: Стоимость акций 900 крупнейших оборонных компаний мира выросла на 12 %

С начала 2025 года стоимость акций 900 крупнейших оборонных корпораций мира, в том числе в области авиационно-космического производства, выросла на 12 процентов, а их совокупная капитализация превысила 2,12 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на расчеты японского издания Nikkei пишет ТАСС.

Резкий рост начался со второй половины февраля. В первую очередь он связан с намерением Евросоюза начать массовое перевооружение из-за потери уверенности в США. Страны региона договорились направить на эти цели 800 миллиардов евро.

Также на рынок влияет давление администрации президента США Дональда Трампа на Японию и Тайвань в целях увеличения их оборонных расходов на три и десять процентов соответственно.

В качестве примера бурного роста издание приводит Rolls-Royce, крупного британского производителя двигателей для военной техники, акции которого выросли на 45 процентов, а также крупнейшую оборонную компанию Германии Rheinmetall. Капитализация последней взлетела практически в два раза. Акции главной в Японии военно-промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries выросли в цене на 12 процентов.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности более полагаться на США в вопросе европейской безопасности. В свою очередь, премьер Великобритании Кир Стармер анонсировал повышение военных расходов с 2 до 2,5 процента ВВП к 2027 году за счет помощи другим странам.