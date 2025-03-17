Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:55, 17 марта 2025Наука и техника

В Paint и «Блокноте» появились платные функции

Microsoft сделала ряд ИИ-функций программ Paint и «Блокнот» платными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft впервые начала брать деньги за использование некоторых функций встроенных в Windows программ. На это обратило внимание издание PCWorld.

Журналисты отметили, что речь идет о графическом редакторе Paint и упрощенном текстовом редакторе «Блокнот». О том, что функции искусственного интеллекта (ИИ) в редакторе «Блокнот» будут платными, впервые стало известно в конце февраля. По словам авторов PCWorld, американская компания впервые ввела платные функции во встроенные в Windows приложения.

Для того чтобы запускать ИИ-функции, пользователь должен иметь подписку на сервис Microsoft 365. В США она стоит 9,99 доллара в месяц, или около 854 рублей, или 99,99 доллара в год (около 8,5 тысячи рублей). «Это удивительно, потому что Microsoft никогда раньше не прятала ничего в этих приложениях за платным доступом», — подчеркнули авторы медиа.

В материале говорится, что с помощью ИИ в Paint можно будет создавать изображения по запросу. Новые функции в «Блокноте» позволят переписывать и сокращать текст, а также генерировать новые версии написанного.

В конце февраля Microsoft представила для ограниченного числа пользователей бесплатную версию офисных программ Office. За текстовый редактор Word, программу по работе с презентациями PowerPoint и редактор таблиц Excel не нужно платить, но при запуске приложений будет отображаться реклама.

    Обсудить
    Последние новости

    «Он угрожал убить». Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде. Они изолированы от мира и не могут покинуть станцию

    Убийцу брата и сестры признали виновным через 35 лет после преступления

    В Британии назвали условие для признания миром победы Путина

    Путин обнялся с Рахмоном

    В СВР раскрыли меры Запада по сокрытию распространения нацистской идеологии на Украине

    Предсказано замедление роста мировой экономики

    Понаровская осудила Пугачеву за пафос и напыщенность

    Россиянина приговорили к 16 годам за повторное изнасилование несовершеннолетней

    Фигурантов дела о перестрелке с полицией в российском регионе осудили

    Летевших на мальчишник пьяных пассажиров сняли с рейса под аплодисменты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше