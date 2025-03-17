В Paint и «Блокноте» появились платные функции

Microsoft сделала ряд ИИ-функций программ Paint и «Блокнот» платными

Корпорация Microsoft впервые начала брать деньги за использование некоторых функций встроенных в Windows программ. На это обратило внимание издание PCWorld.

Журналисты отметили, что речь идет о графическом редакторе Paint и упрощенном текстовом редакторе «Блокнот». О том, что функции искусственного интеллекта (ИИ) в редакторе «Блокнот» будут платными, впервые стало известно в конце февраля. По словам авторов PCWorld, американская компания впервые ввела платные функции во встроенные в Windows приложения.

Для того чтобы запускать ИИ-функции, пользователь должен иметь подписку на сервис Microsoft 365. В США она стоит 9,99 доллара в месяц, или около 854 рублей, или 99,99 доллара в год (около 8,5 тысячи рублей). «Это удивительно, потому что Microsoft никогда раньше не прятала ничего в этих приложениях за платным доступом», — подчеркнули авторы медиа.

В материале говорится, что с помощью ИИ в Paint можно будет создавать изображения по запросу. Новые функции в «Блокноте» позволят переписывать и сокращать текст, а также генерировать новые версии написанного.

В конце февраля Microsoft представила для ограниченного числа пользователей бесплатную версию офисных программ Office. За текстовый редактор Word, программу по работе с презентациями PowerPoint и редактор таблиц Excel не нужно платить, но при запуске приложений будет отображаться реклама.