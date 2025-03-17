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00:34, 17 марта 2025Из жизни

Ученый рассказал об истинной внешности Иисуса

Религиовед Уоррен и историк Тейлор: Иисус Христос был смуглым и коротко стригся
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Paul Zoetemeijer / Unsplash

Ученые полагают, что истинная внешность Иисуса Христа существенно отличалась от того, как ее часто представляют. Об этом пишет издание Daily Mail.

В наше время Иисуса обычно изображают со светлой кожей, длинными коричневыми волосами и бородой. Такой вид, по мнению религиоведа Мередин Уоррен и историка Джоан Тейлор, маловероятен. Согласно Новому завету, Иисус жил на территории современной Палестины и не выделялся в толпе, то есть походил на типичных выходцев из тех мест. Это, по словам Уоррен, значит, что он был смуглым, черноволосым и кареглазым.

Длинные волосы и борода, по мнению специалистов, также исключены. По словам Тейлор, в древней Иудее такой вид подразумевал, что мужчина принял определенный обет и, среди прочего, зарекся пить вино. «Иисуса же укоряли за излишнюю склонность к алкоголю, то есть такой обет он не соблюдал», — говорит Тейлор. Она считает, что Иисус стриг бороду и волосу довольно коротко.

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Также, как утверждают специалисты, Иисус вряд ли носил длинные белые облачения, которые часто можно увидеть на его изображениях. В первом веке нашей эры мужчины, жившие в Иудее, обычно одевались в короткие шерстяные туники с поясом, под которые надевали тонкие льняные туники в качестве нижнего белья. В холодную погоду они укутывались в гиматии — толстые шерстяные накидки.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом более полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.

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