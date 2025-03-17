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06:11, 17 марта 2025Мир

В МИД России назвали условие присутствия иностранцев на Украине

Грушко: РФ готова обсуждать присутствие на Украине невооруженных наблюдателей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия готова обсуждать присутствие на Украине невооруженных иностранных наблюдателей. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Если стороны придут к пониманию о том, что "мирный пакет" нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах», — заявил Грушко.

Он отметил, что сообщения о появлении на Украине миротворцев — это часть подготовки общественного мнения к самым радикальным вариантам развития конфликта.

Также Глушко заявил, что конфликт на Украине находится в той фазе, когда Запад терпит стратегическое поражение.

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