В МИД России рассказали о требованиях Москвы насчет Украины

Замглавы МИД Грушко: Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине

Россия в рамках разрешении конфликта на Украине потребует, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности», — отметил он.

По словам Грушко, только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Кроме того, частью гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что прекращение огня на Украине может быть возможным только после устранения первопричин конфликта в регионе. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который ранее рассказал, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ».