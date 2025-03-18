Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

Экс-замминистра обороны России Иванов предстанет перед Мосгорсудом за растрату

Московский городской суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает «Коммерсант».

Защита Иванова заявила, что во время расследования правоохранители допустили серьезные ошибки, поэтому хотели отправить дело на дорасследование. Адвокаты второго фигуранта дела, бизнесмена Антона Филатова, направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности дела — они требовали его передачу в Мособлсуд. В этом им также отказали.

17 марта Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. 24 марта пройдет следующее слушание, которое уже будет в открытом режиме.

В конце апреля 2024 года бывший замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован. По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.