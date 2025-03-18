Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 18 марта 2025Силовые структуры

Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

Экс-замминистра обороны России Иванов предстанет перед Мосгорсудом за растрату
Варвара Митина (редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Московский городской суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает «Коммерсант».

Защита Иванова заявила, что во время расследования правоохранители допустили серьезные ошибки, поэтому хотели отправить дело на дорасследование. Адвокаты второго фигуранта дела, бизнесмена Антона Филатова, направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности дела — они требовали его передачу в Мособлсуд. В этом им также отказали.

17 марта Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. 24 марта пройдет следующее слушание, которое уже будет в открытом режиме.

В конце апреля 2024 года бывший замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован. По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше