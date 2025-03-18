«Извините, блин!» Путин едва не выругался, говоря о зарубежных политиках. Что ему не понравилось?

Путин едва не выругался, говоря об игнорировании Западом правовых норм

Президент России Владимир Путин едва не выругался, говоря об игнорировании странами Запада правовых норм. Своим мнением на этот счет политик поделился во время встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно [отвечают западные политики] Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что таких же «грубых, нецивилизованных» методов зарубежные политики придерживаются и в сфере экономики, например, в вопросе заморозки активов. Он подчеркнул, что на Западе подобное поведение уже давно считается нормой.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Путин заявил о непонимании западных стран, куда тратить свои накопления

Некоторые иностранные государства сумели накопить так много денег с помощью различных фондов, что уже не знают, куда их тратить. Особенности денежной политики западных держав Путин прокомментировал цитатой из советского фильма «Калина красная».

«Знаете, как главный герой "Калины красной" говорил, "деньги ляжку жгут"», — пошутил глава государства.

Политик заметил, что некоторые страны просто не могут придумать применение для накопленных денег, что постепенно становится проблемой.

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Путин также впервые озвучил точное количество введенных против России санкций. По словам президента страны, против российских компаний и физических лиц ввели 28 595 рестрикций. Он добавил, что Запад по сей день продолжает штамповать санкционные пакеты один за другим.

Президент призвал не надеяться на полную свободу торговли в случае ослабления санкций

Даже в том случае, если санкционный режим, введенный против российских компаний и граждан, будет частично ослаблен, западные державы найдут иной способ «вставить палки в колеса» и оказать давление на Москву. Такое мнение насчет антироссийских рестрикций высказал глава государства.

По его словам, важно не забывать, что поправку Джексона — Вэника, направленную против стран с нерыночной экономикой, отменили в 2012 году, когда у Москвы и Вашингтона были хорошие отношения. Он заметил, что после упразднения данной нормы была создана другая, более актуальная.

Таким образом политик напомнил, что западные санкции стали постоянной реальностью для России. Путин также выразил уверенность в том, что мир вряд ли вернется к прежнему порядку после событий последних лет, так что не следует рассчитывать на полную свободу торговли и платежей.