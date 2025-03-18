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00:18, 18 марта 2025Спорт

Леброн Джеймс поздравил российскую теннисистку с победой

Баскетболист Леброн Джеймс поздравил теннисистку Андрееву с победой на турнире
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).

Спортсмен ответил на слова Андреевой. Та заявила, что баскетболист мотивирует ее. «Рад, что помог, но, честно говоря, ты победила сама. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и преданности своему делу. Продолжай в том же духе», — написал он.

В финале Андреева победила первую ракетку мира Арину Соболенко. Игра продлилась три сета, россиянка выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Ранее стало известно, что в обновленном рейтинге WTA Андреева заняла шестое место. Это самое высокое место в рейтинге в карьере россиянки.

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