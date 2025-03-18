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08:01, 18 марта 2025Из жизни

Мужчину арестовали за кражу эротического танца

Юлия Юткина
Юлия Юткина
John Elberson

John Elberson. Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Во Флориде, США, клуб Reign Ladies and Gentlemen обвинил посетителя в краже эротического танца. Об этом пишет The Smoking Gun.

39-летний Джон Элберсон пришел в клуб в обеденное время и заказал несколько танцев. Когда пришло время платить, мужчина неожиданно заявил, что у него нет денег. Полученные им услуги стоили 160 долларов (13,8 тысячи рублей).

Сотрудники вызвали полицейских, и те заметили, что Элберсон был в состоянии алкогольного опьянения. Согласно документам, мужчину арестовали за то, что он «незаконно завладел чужой собственностью». Полиция Флориды заявила, что приватные танцы являются собственностью клуба.

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Суд обвинил Элберсона в мелкой краже. Он 12 часов провел за решеткой и вышел на свободу под подпиской о невыезде. Судья также приказал ему держаться подальше от клуба Reign Ladies and Gentlemen.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Таиланде популярный американский стример Пол Денино станцевал эротический танец на коленях у девушки и попал под суд. Он сделал это в ресторане и транслировал в сети.

Вот это да!
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