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16:59, 18 марта 2025Наука и техника

Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

iFixit: Ноутбук Apple MacBook Air практически невозможно отремонтировать
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Специалисты компании iFixit предупредили будущих покупателей новых компьютеров Apple, что устройства практически невозможно отремонтировать в домашних условиях. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

Энтузиасты iFixit, занимающиеся составлением инструкций для домашнего ремонта гаджетов, разобрали новый MacBook Air M4. Они заметили, что отремонтировать ноутбук в домашних условиях крайне сложно, и посетовали на то, что Apple до сих пор выпускает такие компьютеры. В качестве примера авторы привели iPhone 16, который можно обслужить дома — аппарат получил оценку 7 из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности.

В материале говорится, что получить доступ к батареям компьютера легко — нужно всего лишь открутить четыре винта на задней крышке. Таким образом можно быстро изолировать аккумулятор от остальных деталей устройства. Кроме того, порты MagSafe и USB-C оказались легко заменяемыми.

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Напротив, дисплей устройства в случае его поломки практически невозможно обслужить, не имея опыта и специальных инструментов. Если экран все же получится заменить, то придется заниматься калибровкой — все настройки детали сбрасываются после установки.

«За дисплеем скрывается настоящий кошмар с точки зрения ремонтопригодности: клавиатура, для доступа к которой требуется полная разборка устройства», — заметили специалисты. В заключении они поставили MacBook Air M4 5 из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности.

В начале марта специалисты iFixit нашли в iPhone 16e новый модем C1 и клей, удаляемый под напряжением. Они отметили, что смартфон довольно легко починить дома.

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