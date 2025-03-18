Политолог указал на резкую риторику США в отношении Европы

Политолог Рар: США больно ставят ЕС на место

Вашингтон ставит европейские страны на место, когда они начинают учить США построению демократии, убежден политолог Александр Рар. Его цитирует «Взгляд».

По его словам, не проходит и дня, чтобы между Белым домом и странами Евросоюза (ЕС) не произошла перепалка. «С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил политолог.

Рар отметил, что Европа пытается создать западный «союз либеральных сил» для сдерживания администрации президента США Дональда Трампа, в который приглашают Канаду и Австралию. Причем за шефство в западном мире борются премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, к которым скоро присоединится канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», — заключил Рар.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт напомнила депутату о заслугах США перед европейской страной. Она подчеркнула, что «только из-за Соединенных Штатов французы сейчас не говорят по-немецки».