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13:18, 18 марта 2025Мир

Политолог указал на резкую риторику США в отношении Европы

Политолог Рар: США больно ставят ЕС на место
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Orhan Cam / Shutterstock / Fotodom

Вашингтон ставит европейские страны на место, когда они начинают учить США построению демократии, убежден политолог Александр Рар. Его цитирует «Взгляд».

По его словам, не проходит и дня, чтобы между Белым домом и странами Евросоюза (ЕС) не произошла перепалка. «С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил политолог.

Рар отметил, что Европа пытается создать западный «союз либеральных сил» для сдерживания администрации президента США Дональда Трампа, в который приглашают Канаду и Австралию. Причем за шефство в западном мире борются премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, к которым скоро присоединится канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», — заключил Рар.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт напомнила депутату о заслугах США перед европейской страной. Она подчеркнула, что «только из-за Соединенных Штатов французы сейчас не говорят по-немецки».

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