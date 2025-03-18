Профессор Малинен осудил слова президента Финляндии Стубба о Путине и Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен раскритиковал слова Стубба о нежелании Путина добиться мира в конфликте на Украине. «Я до сих пор не могу поверить, что финны позволили этому сумасшедшему <...>управлять нашей страной», — сказал он.

Профессор добавил, что других кандидатур на пост президента на самом деле не было, поскольку все они выступали за продолжение кризиса. По мнению Малинена, это неслыханно для Финляндии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако Путин читает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.