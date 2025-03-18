Рианна вышла в свет в трусах и прозрачной юбке

Барбадосская певица Рианна посетила фестиваль Rolling Loud в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

37-летняя исполнительница вышла в свет в темно-синей куртке-бомбере и прозрачной кружевной юбке длины макси, сквозь которую просвечивались черные трусы. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на высоких каблуках. Завершило образ колье с камнями.

Ранее в феврале Рианна вышла в свет в джинсах за 104 тысячи рублей. Певица пришла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе в трендовых расклешенных штанах Celine.