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20:41, 18 марта 2025Ценности

Рианна вышла в свет в трусах и прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: iamKevinWong.com / Backgrid USA / Legion-media

Барбадосская певица Рианна посетила фестиваль Rolling Loud в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

37-летняя исполнительница вышла в свет в темно-синей куртке-бомбере и прозрачной кружевной юбке длины макси, сквозь которую просвечивались черные трусы. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на высоких каблуках. Завершило образ колье с камнями.

Ранее в феврале Рианна вышла в свет в джинсах за 104 тысячи рублей. Певица пришла на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе в трендовых расклешенных штанах Celine.

Вот это да!
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