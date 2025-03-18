Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:0
Завершен
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
3:1
Завершен
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:50, 18 марта 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в черном топе с голым животом и черных брюках. На спортсменку подписано более пяти миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше