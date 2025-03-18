Спасение пассажиров упавшего самолета попало на видео

The Star опубликовала видео спасения пассажиров упавшего в Гондурасе самолета

Спасение пассажиров самолета авиакомпании Lanhsa, упавшего в море в Центральной Америке, попало на видео. Его опубликовала газета The Star в YouTube-канале.

На размещенных в сети кадрах спасатели извлекают людей из-под обломков воздушного судна и выносят их из воды на скалистое побережье. По данным источника, в авиакатастрофе выжили 10 из 17 человек. Обломки обнаружили примерно в километре от острова Роатан у северного побережья Гондураса.

Согласно полетному листу, среди пассажиров были граждане США и Франции, а также двое несовершеннолетних. Причина крушения пока не установлена.

Воздушное судно, на борту которого находилось 14 пассажиров и 3 члена экипажа, упало после взлета из аэропорта на острове Роатан. Самолет должен был лететь в аэропорт Ла-Сейба на материковой части Гондураса.