Украинская теннисистка рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера в 15 лет

Украинская теннисистка Вакуленко заявила о насилии со стороны тренера в 15 лет

Бывшая украинская теннисистка Юлия Вакуленко рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера, когда ей было 15 лет. Слова спортсменки приводит L'Equipe.

«Я стала его собственностью, у меня не было жизни. Говоря о его сексуальном принуждении — когда он был недоволен, он отказывался тренировать меня, манипулировал», — вспомнила 41-летняя Вакуленко. Она заявила, что это продолжалось более трех лет. Теннисистка добавила, что тренер угрозами заставлял ее не рассказывать о происходящем.

Вакуленко — бывшая 32-й ракетка мира. На турнирах «Большого шлема» украинка доходила до четвертого раунда Открытого чемпионата США.

В сентябре 2024 года двукратная чемпионка Эстонии в танцах на льду, фигуристка Солен Мазинг заявила об изнасиловании. Она уточнила, что это произошло на соревнованиях в прошлом сезоне. По словам спортсменки, она все еще встречается с насильником на соревнованиях.