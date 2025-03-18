В Белом доме рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным

Белый дом: Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине

Президент США Дональд Трамп «серьезно настроен» на достижение мира на Украине в преддверии телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в эфире NewsNation.

«Трамп настроен серьезно, и, действительно, он хочет добиться мира на Украине, что, скорее всего, ему удастся сделать за очень короткий срок», — отметил представитель Белого дома.

По словам Филдса, российский лидер уважает американского коллегу, «поскольку понимает, с кем имеет дело». Он также указал на то, что во время первого президентского срока Трампа у глав государств были «очень хорошие рабочие отношения».

7 марта Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным. В ходе выступления глава Белого дома отметил, что доверяет российскому лидеру и считает, что с Россией легче вести переговоры по урегулированию конфликта, чем с Украиной.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить украинский конфликт мирными средствами, а также поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию кризиса на Украине.