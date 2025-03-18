В МВД Сербии признались в испытаниях звуковой пушки на людях

Vreme: У полиции Сербии есть звуковая пушка, которую один раз испытали на людях

У полиции Сербии есть звуковая пушка, которую один раз испытали на людях. Об этом сообщает издание Vreme со ссылкой на источник в МВД Сербии.

Он заявил, что одна из звуковых пушек была передана полицейской бригаде Баново-Брдо, которая отвечает за подавление беспорядков. Кроме того, источник издания в ведомстве признался, что один раз ее испытали на людях, но больше не применяли, поскольку «сотрудники полиции оказались непригодны для этого».

При этом источники Vreme представляют разные версии того, как звуковая пушка попала в Сербию. Один из них рассказал, что в 2018 году она была импортирована через некого поставщика оружия, а согласие подписали тогдашние министры обороны и внутренних дел Александр Вулин и Небойша Стефанович.

При этом другой источник заявил, что аналогичное оружие было импортировано из Израиля в 2022 году также через частного поставщика оружием, однако неизвестно, осталось ли оно в Сербии или было «реэкспортировано».

Ранее премьер-министр республики Милош Вучевич сообщил, что правительство Сербии готово подключить российские и американские спецслужбы к расследованию предполагаемого применения «звуковой пушки» против участников митинга протеста.