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00:30, 18 марта 2025Наука и техника

В России рассказали о перенасыщении рынка военных вертолетов

ЦАМТО: Мировой рынок военных вертолетов перенасыщен
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мировой рынок военных вертолетов перенасыщен, поэтому спрос на эту технику снижается. О ситуации на экспортном рынке рассказал Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Российские аналитики оценили объемы экспортных продаж на период с 2025 по 2028 годы. Категории распределили по стоимостному параметру. В этом перечне вертолетная техника занимает пятое место, а в период с 2021 по 2024 годы эта категория была на втором месте.

«Это свидетельствует о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14 процента до 10,97 процента (минус 2,17 процента)», — говорится в материале.

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В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что советские и российские ударные вертолеты семейства Ми-24 остаются одними из самых распространенных машин этого типа в мире. Ми-24 и Ми-35 использовали более чем в 30 войнах и военных конфликтах.

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