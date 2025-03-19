Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

Глава «Роскосмоса» Баканов засмущался, узнав о звании краша у россиянок

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, признанный среди россиянок крашем, отреагировал на необычное звание. Об этом с ним пообщался журналист Александр Юнашев, соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я не смог удержаться от шалости: как только увидел Баканова перед встречей Владимира Путина с РСПП, сообщил руководителю "Роскосмоса", что он — новый краш россиянок», — написал журналист под опубликованным видео.

На кадрах репортер говорит Баканову о том, что российские женщины прозвали его самым красивым чиновником. «А вы знаете, что вы краш всех женщин российских? Вам приятно?» — поинтересовался Юнашев.

В ответ на его заявление глава «Роскосмоса» со смущением сказал: «Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие».

Баканов стал новым гендиректором «Роскосмоса» в феврале

Ранее чиновник занимал должность замминистра транспорта России. 6 февраля он стал новым генеральным директором «Роскосмоса», сменив на этому посту Юрия Борисова.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал Баканова «толковым человеком» и высказался о его назначении на должность.

Это решение тех людей, которые за это отвечают. По результатам, может быть, или по возрасту. Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, в «Роскосмосе» работают уникальные специалисты, и Россию в космосе еще никто не превзошел.

«Мы первопроходцы в космосе: и Юрий Гагарин — первый в мире космонавт, и Валентина Терешкова, кстати, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт. Тем более в "Роскосмосе" еще и оборона. Так что, я думаю, что все будет в порядке. Тем более решения у нас президент страны принимает не спонтанно», — заключил он.

Ранее россияне выбрали главных сигма-боев страны

Список знаменитостей, воплощающих образ сигма-боя, возглавили актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, а также певец Егор Крид. По результатам исследования, Нагиев оказался на первом месте, набрав 23 процента голосов.

Актер отреагировал на необычное звание и поблагодарил сограждан за высокую оценку.

«Раньше я признавался секс-символом, теперь — "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо», — высказался Нагиев.