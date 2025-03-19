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16:51, 19 марта 2025Россия

Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

Минобороны России заявило о передаче Украине 22 тяжелораненых военнопленных
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ходе очередного обмена пленными Москва также передала Киеву 22 тяжелораненых бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). О выполнении обещанного президентом Владимиром Путиным жеста доброй воли отчиталось Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что обмен прошел по формуле 175 на 175. Сейчас освобожденные россияне находятся на территории Республики Беларусь, где получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Путин анонсировал новый масштабный обмен пленными с Украиной 18 марта во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер также сообщил о намерении безвозмездно передать Киеву тяжелораненых бойцов ВСУ.

Предыдущий масштабный обмен пленными между двумя государствами состоялся 5 февраля. Тогда процедура прошла по формуле 150 на 150.

ЖЗЛ
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