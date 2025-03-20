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04:16, 20 марта 2025Мир

Стало известно о вмешательстве ЦРУ в выборы в ряде стран

ЦРУ выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран в 1960-ые годы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выделяло деньги ради влияния на выборы в ряде стран в 1960-ые годы. О вмешательстве в дела других государств свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на сайте национального архива США.

В частности, ЦРУ оказывало тайную финансовую поддержку в рамках выборов в Перу, Греции, Финляндии, Италии и Бразилии. Отмечается, что в 1962 году во время одной из встреч заместитель директора управления Ричард Хелмс признал вмешательство в избирательные процессы других стран.

«Оказывая поддержку усилиям государства, ЦРУ провело пропагандистские акции, включая ряд массовых демонстраций в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Уругвае и Венесуэле», — говорится в документе.

Также в документах раскрыты подробности операции «Мангуст», известной также как «Кубинский проект», целью которого было противостояние правительства Фиделя Кастро на Кубе. В частности, в период с 1963 по 1964 год предполагалось увеличить штат проекта до 600 человек и повысить бюджет до 100 миллионов долларов.

18 марта по решению Дональда Трампа Национальный архив опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди. Опубликованные файлы, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливают свет на участие КГБ СССР и советских дипломатов в событиях вокруг убийства Кеннеди и на то, почему американские спецслужбы боялись возникновения теорий заговора, связанных с покушением.

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