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20:01, 20 марта 2025Экономика

Центробанк Турции объявил об экстренных шагах по спасению лиры

ЦБ Турции, спасая лиру, экстренно поднял ставку по кредитам овернайт до 46 %
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Центробанк Турции на экстренном заседании повысил ставку по кредитам овернайт на два процентных пункта, до 46 процентов. Также регулятор объявил о других мерах по ограничению последствий ослабления лиры для инфляции. Об этом сообщается на его сайте.

Отмечается, что ставка аукциона РЕПО на одну неделю и ставка заимствования овернайт Центрального банка были сохранены на уровне 42,5 процента и 41 процента соответственно. При этом аукционы РЕПО с учетом ситуации на финансовых рынках там решили «на некоторое время приостановить».

Ранее в четверг ЦБ объявил о начале продаж иностранной валюты с расчетами в турецкой лире для спасения курса последней.

На фоне вчерашнего задержания главного потенциального кандидата на будущих президентских выборах, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, курс нацвалюты падал в моменте на 10 процентов, ниже 41 лиры за доллар. Также стамбульская биржа дважды за сутки останавливала торги.

Власти Турции отрицают какую-либо политическую подоплеку в делах против обвиненного в коррупции и ряде других преступлений стамбульского мэра. Также они изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой является сам Имамоглу.

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