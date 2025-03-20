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11:57, 20 марта 2025Экономика

В России выросла стоимость минимального набора продуктов

«Руспродсоюз»: Стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ выросла на 1,9 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

С начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9 процента и достигла отметки в 7326,3 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

В состав минимальной продуктовой корзины эксперты включили в общей сложности 33 наименования продуктов. В нее вошли в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Выше всего стоимость минимального набора продуктов на одного человека оказалась на Чукотке, в этом регионе она составила 16690,8 рубля. На втором месте по этому показателю расположилась Магаданская область с результатом в 11987,2 рубля. Дешевле всего продуктовая корзина обходится жителям Мордовии (6062,6 рубля) и Пензенской области (6 283 рубля).

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В крупнейших российских городах показатель оказался выше. Так, в Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составила 8759,1 рубля, а в Санкт-Петербурге — 8563,2 рубля. В Московской области набор ключевых продуктов питания обходится в среднем в 7694,2 рубля, Ленинградской области — в 8331,3 рубля, а в Татарстане — в 6 428 рубля.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52 процента. При этом темпы роста потребительских цен в продовольственном сегменте оказались заметно выше и достигли 11,05 процента. Плодоовощная продукция за отчетный период, в частности, подорожала в среднем на 22,09 процента, а продукты за ее исключением — на 9,53 процента. Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина ранее спрогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. До этого времени, ожидает она, потребительские цены в России продолжат расти.

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