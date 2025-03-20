Зеленский высказался о реакции на удары России по украинским энергообъектам

На удары Вооруженных сил России по украинским энергообъектам власти страны будут реагировать зеркально. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.
До этого Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала первые шаги к миру после разговора главы России Владимир Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.