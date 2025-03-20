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01:25, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о реакции на удары России по украинским энергообъектам

Зеленский: На удары РФ по украинским энергообъектам будем реагировать зеркально
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

На удары Вооруженных сил России по украинским энергообъектам власти страны будут реагировать зеркально. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.

До этого Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала первые шаги к миру после разговора главы России Владимир Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.

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