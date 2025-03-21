Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 21 марта 2025Экономика

Монголия одобрила строительство продолжения «Силы Сибири-2»

Минэнерго РФ: Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода «Союз Восток»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Государственная экспертиза Монголии одобрила проект строительства газопровода «Союз Восток», который должен стать продолжением газопровода «Сила Сибири-2» и пройти по территории республики до границы с Китаем. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России, касающемся встречи главы ведомства Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом.

Российский чиновник подчеркнул, что сооружение магистрали даст дополнительный импульс российско-монгольскому сотрудничеству. В сентябре президент страны Владимир Путин утверждал, что рассматриваются не только транзитные поставки в Китай, но и продажа топлива монгольским потребителям.

Возможные сроки начала строительства газопровода по-прежнему неизвестны. Основной проблемой остается отсутствие интереса к нему со стороны Пекина. В последние годы китайский лидер Си Цзиньпин и официальные лица ни разу публично не упоминали проект и не подтверждали сообщения российской стороны о ходе переговоров.

Развитие маршрута ради одной Монголии не имеет экономического смысла, потому что предполагаемые объемы поставок значительно превышают потребности республики в природном газе.

По данным СМИ, главной причиной отсутствия соглашения стал денежный вопрос. Китай отказывается вкладываться в строительство газопровода и хочет получить максимальную скидку, чтобы конечная стоимость газа была сравнима с ценами внутри страны. При этом у Пекина есть множество альтернативных поставщиков газа, и он не хотел бы серьезно привязываться к одному без значительной экономической выгоды для себя.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

    Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

    55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности

    ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

    Италия отказалась помогать США с яйцами

    В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

    Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

    Фальков заявил о низком качестве иностранных студентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше