Монголия одобрила строительство продолжения «Силы Сибири-2»

Минэнерго РФ: Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода «Союз Восток»

Государственная экспертиза Монголии одобрила проект строительства газопровода «Союз Восток», который должен стать продолжением газопровода «Сила Сибири-2» и пройти по территории республики до границы с Китаем. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России, касающемся встречи главы ведомства Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом.

Российский чиновник подчеркнул, что сооружение магистрали даст дополнительный импульс российско-монгольскому сотрудничеству. В сентябре президент страны Владимир Путин утверждал, что рассматриваются не только транзитные поставки в Китай, но и продажа топлива монгольским потребителям.

Возможные сроки начала строительства газопровода по-прежнему неизвестны. Основной проблемой остается отсутствие интереса к нему со стороны Пекина. В последние годы китайский лидер Си Цзиньпин и официальные лица ни разу публично не упоминали проект и не подтверждали сообщения российской стороны о ходе переговоров.

Развитие маршрута ради одной Монголии не имеет экономического смысла, потому что предполагаемые объемы поставок значительно превышают потребности республики в природном газе.

По данным СМИ, главной причиной отсутствия соглашения стал денежный вопрос. Китай отказывается вкладываться в строительство газопровода и хочет получить максимальную скидку, чтобы конечная стоимость газа была сравнима с ценами внутри страны. При этом у Пекина есть множество альтернативных поставщиков газа, и он не хотел бы серьезно привязываться к одному без значительной экономической выгоды для себя.