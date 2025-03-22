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08:00, 22 марта 2025Спорт

Хэмилтон выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuetrs

Семикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик Льюис Хэмилтон из Ferrari выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая, который проходит в Шанхае. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хэмилтон занял первое место. После него финишировал пилот McLaren из Австралии Оскар Пиастри, тройку лидеров замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее стало известно, что британский гонщик разбил болид Ferrari. Инцидент произошел во время предсезонных тестов в Барселоне. Болид получил повреждения подвески и аэродинамических элементов кузова. 40-летний гонщик в аварии не пострадал.

Льюис Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. В ночь на 1 января истек его контракт с Mercedes. Британец выступал за немецкую команду с 2013 года.

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