Жителям домов ПИК вернули интернет после массового сбоя

Провайдер Lovit восстановил доступ в интернет после массового сбоя

Провайдер Lovit, который поставляет услуги жителям домов застройщика ПИК, вернул доступ в интернет после массового сбоя. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Отмечается, что доступ к сети полностью восстановили 22 марта с 16:00 по московскому времени. «Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, рекомендуем перезагрузить роутер», — сказано в публикации.

В компании пообещали сделать перерасчет платы за услуги. Размер компенсации будет зависеть от продолжительности технических неполадок.

Сбои в работе Lovit продолжались два дня, сам провайдер объяснил их DDoS-атакой. Тем временем в Госдуме призвали прокуратуру обратить внимание на проблемы с доступом в интернет в жилищных комплексах ПИК.