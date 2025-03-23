Болгария оставила у себя убийцу главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане

«Ъ»: Болгария отказала РФ в выдаче бизнесмена Луковского за убийство главы РФИВА

Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за убийство главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея в 90-х годах, которого подорвали в подъезде своего дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генпрокуратура России получила отказ по запросу об экстрадиции преступника. Следствие установило, Луковской 10 ноября 1994 года заложил в лифте бомбу и дистанционно привел ее в действие, когда внутрь зашел афганец Лиходей. В результате взрыва вместе с ним погиб его охранник, а супруга и второй телохранитель получили ранения.