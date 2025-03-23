Большунов занял пятое место в масс-старте на 50 километров на чемпионате России

Большунов стал пятым в масс-старте на 50 километров на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стилем на чемпионате России — 2025 в Выльгорте (Республика Коми). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен, представляющий Татарстан, уступил победившему в гонке партнеру по команде Сергею Ардашеву 5,7 секунды. Вторым стал еще один спортсмен из Татарстана, Савелий Коростелев (+0,2 секунды). Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков из Коми с отставанием в 0,5 секунды.

Ранее Большунов рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру. «Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо», — заявил он.

28-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.