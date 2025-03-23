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17:48, 23 марта 2025Спорт

Роналду поругался с журналистом

Футболист Роналду поругался с журналистом перед матчем 1/4 финала Лиги Наций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поругался с журналистом во время пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Наций между сборными Португалии и Дании. Об этом сообщает talkSPORT.

Футболисту не понравилась критика в адрес команды и главного тренера Роберто Мартинеса. «Если хотите получать от меня ответы, смотрите мне в глаза. Нет смысла спрашивать у меня что-то и тут же опускать взгляд на свой компьютер», — заявил он.

Встреча между Португалией и Данией пройдет 23 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче датчане оказались сильнее, выиграв со счетом 1:0.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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