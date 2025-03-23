В Госдуме оценили позицию новой главы МОК по возвращению россиян

Депутат Журова: Ковентри правильно высказалась про конфликт России и Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила позицию новой главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по возвращению россиян. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова назвала мнение Ковентри правильным. «Она сказала правильную вещь для президента Олимпийского комитета, может быть, поэтому она и выиграла: что конфликт между Россией и Украиной — это не только конфликт между ними, и спортсмены других стран в том числе, страдать от этого не должны», — отметила депутат.

Ранее Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.