Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
1:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Черногория
3:1
Завершен
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 1-й тур
Уэльс
3:1
Завершен
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 1-й тур
Вашингтон Кэпиталз
3:3
Перерыв
live
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:16, 23 марта 2025Спорт

В Госдуме оценили позицию новой главы МОК по возвращению россиян

Депутат Журова: Ковентри правильно высказалась про конфликт России и Украины
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила позицию новой главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по возвращению россиян. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова назвала мнение Ковентри правильным. «Она сказала правильную вещь для президента Олимпийского комитета, может быть, поэтому она и выиграла: что конфликт между Россией и Украиной — это не только конфликт между ними, и спортсмены других стран в том числе, страдать от этого не должны», — отметила депутат.

Ранее Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

    Обсудить
    Последние новости

    Над участниками протеста в Стамбуле распылили газ

    Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

    В Киеве сообщили о списке готовых отправить миротворцев на Украину стран

    Звезду Comedy Club обманули мошенники на миллионы рублей

    В Госдуме оценили позицию новой главы МОК по возвращению россиян

    Боец ВСУ спрятался от российского спецназа под квадроциклом

    К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

    В российском регионе в смертельном ДТП столкнулись четыре автомобиля

    На Западе усомнились в возможности Британии предоставить Украине помощь

    Президент Чехии оценил шансы Украины на победу в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше