В Кремле отреагировали на слова президента Франции о «ядерном зонтике» для Европы

Песков назвал опасными заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы

Москва считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» над Европой. Это прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уверен, что заявления Макрона звучат весьма опасно. При этом представитель Кремля отметил парадоксальность отношения европейских стран к конфликту на Украине. Европа должна проявлять заинтересованность в мире, однако говорит о вооружении Киева.

Также Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был шагом к их личной встрече.

2 марта Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Позже глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва считает ядерную риторику президента Франции угрозой России. Кроме того, дипломат счел заявления французского лидера нервозными.