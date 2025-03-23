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14:18, 23 марта 2025Россия

В Кремле отреагировали на слова президента Франции о «ядерном зонтике» для Европы

Песков назвал опасными заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lionel Guericolas / Starfa / Globallookpress.com

Москва считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» над Европой. Это прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уверен, что заявления Макрона звучат весьма опасно. При этом представитель Кремля отметил парадоксальность отношения европейских стран к конфликту на Украине. Европа должна проявлять заинтересованность в мире, однако говорит о вооружении Киева.

Также Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был шагом к их личной встрече.

2 марта Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Позже глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва считает ядерную риторику президента Франции угрозой России. Кроме того, дипломат счел заявления французского лидера нервозными.

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