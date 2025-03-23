В Госдуме высказались о сроках восстановления Курской области

Депутат Якубовский заявил о необходимости восстановления Курской области

Восстановительные работы в Курской области должны начаться тогда, когда разрешат компетентные органы, отвечающие за безопасность России и государственной границы, полагает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. О сроках он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, регион нуждается в восстановлении, и там вопрос не только в последствиях кратковременного присутствия [Вооруженных сил Украины] ВСУ на территории региона, но и в неизбирательных и варварских ударах беспилотниками украинского режима по гражданским объектам. Регионом управляет опытный Александр Хинштейн, и сомнений в его компетенциях, которые позволят оперативно начать работу по восстановлению и грамотно ее координировать, у меня нет», — поделился депутат.

Рассуждая о финансовых средствах, необходимых для восстановления, парламентарий выразил уверенность в том, что госкорпорации и крупные компании обязательно примут участие в оказании поддержки Курской области.

Ранее в силовых структурах сообщили, что командование ВСУ перебрасывает резервы в Марьино Сумской области для деблокирования солдат в курском приграничье. Отмечалось, что военнослужащие ВС России уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России, по живой силе и технике наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

13 марта Минобороны России объявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США сообщили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.