Набиуллина встретилась с Володиным

ТАСС: Набиуллина провела встречу с Володиным и главами думских фракций

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в преддверии ежегодного отчета регулятора, запланированного на 9 апреля, провела в Госдуме закрытую встречу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, с председателем ЦБ в понедельник беседовали спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и главы думских фракций. Подробности мероприятия в материале не приводятся.

В пятницу, 21 марта, Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. О деталях и возможных последствиях этого шага ранее писала «Лента.ру».

По словам Набиуллиной, российская экономика сейчас находится в зоне повышенной неопределенности, что связано в том числе с внешними условиями. Она не исключила дальнейшего повышения ставки, отметив при этом, что вероятность такого развития событий снизилась.