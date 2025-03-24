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10:36, 24 марта 2025Забота о себе

Названа оптимальная частота походов в туалет в день

Биолог Гиббонс: Опорожнение кишечника происходит 7-14 раз в неделю
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В норме опорожнение кишечника происходит один-два раза в день или 7-14 раз в неделю, считает биолог из Института системной биологии Чикагского университета (США) Шон Гиббонс. Оптимальную частоту посещений туалета он назвал изданию The Sun.

Гиббонс рассказал, что в прошлом году работал над исследованием, которое показало, что любое отклонение от нормы влечет неблагоприятные последствия для здоровья. Он пояснил, что если каловые массы долго остаются в кишечнике, то микробы, которые обычно расщепляют клетчатку, начинают расщеплять белки. В результате этого образуются вредные токсины, которые затем поступают в кровь. «Даже у здоровых людей при запорах уровень этих токсинов повышается», — заявил эксперт.

Гиббонс добавил, что диарея тоже негативно влияет на организм. По его словам, если позывы к испражнению возникают чаще трех раз в сутки, появляются признаки воспаления и поражения печени. Биолог объяснил, что при диарее вырабатывается избыточное количество желчной кислоты, которую печень обычно перерабатывает для растворения и усвоения пищевых жиров.

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