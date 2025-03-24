Названо решение проблемы неприема банкоматами новых пятитысячных купюр

Аналитик Войлуков: Обновление парка банкоматов РФ решит проблему неприема купюр

Для решения проблемы неприема новых пятитысячных купюр потребуется перенастройка программного обеспечения (ПО) и обновление парка банкоматов крупных российских банков. Об этом заявил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, его слова приводит газета «Известия».

О вышеуказанной проблеме стало известно в понедельник, 24 марта. Отмечалось, что с ней столкнулись клиенты, которые пользуются устройствами Альфа-банка и ВТБ. По мнению Войлукова, решить эту проблему будет проще при помощи обновления парка банкоматов. «Со временем парк банкоматов обновляется», — пояснил аналитик.

Перенастройка же, добавил он, не всегда возможна, так как для этого необходимо получить доступ к ПО, которое является коммерческой тайной производителей. «Его модификация требует значительных затрат», — резюмировал Войлуков. В то же время перед обновлением парка банкоматов можно заранее договориться с производителями, чтобы техника могла принимать любые виды купюр, включая обновленные, заключил эксперт.

Ранее в ВТБ сообщили о скором завершении обновления сети своих банкоматов, отказавшихся принимать новые пятитысячные купюры. Проблему удастся решить до конца марта, отметили в финансовой организации. Необходимость обновления устройств, о которой идет речь, связана с тем, что производители банкоматов, покинувшие российский рынок после начала боевых действий на Украине, прекратили поддержку программного обеспечения. В результате не были подготовлены шаблоны под новые купюры, из-за чего клиенты крупных банков столкнулись с отказом в приеме этих банкнот.