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00:09, 25 марта 2025Мир

Протестующие в Стамбуле попытались заблокировать один из ключевых мостов в городе

Протестующие в Стамбуле попытались заблокировать Галатский мост
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле участники акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу попытались перекрыть один из ключевых мостов в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о Галатском мосту. По данным агентства, в числе группы митингующих было немало студентов. В результате остановлено движение автомобилей.

Ранее россиянам в Стамбуле посоветовали не покидать отели из-за протестов. Отмечалось, что до 25 марта в городе будут закрыты несколько станций метро, в том числе в центре Стамбула.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия протестующих, назвав их незаконными и недемократичными. В свою очередь, сам градоначальник отверг все обвинения.

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